桃園市消防局創全亞洲之先，引進災害現場事故安全官制度。(蔡依珍攝)

桃園市消防局創全亞洲之先，引進災害現場事故安全官制度。(蔡依珍攝)

桃園市消防局創全亞洲之先，引進災害現場事故安全官制度。(蔡依珍攝)

茄苳消防分隊在亞特吉科技公司消防演練。(蔡依珍攝)

桃園市八德區中小型工廠群聚，第一消防大隊16日亞特吉科技股份有限公司舉辦搶救演練，不但讓員工實際操作滅火自救，也模擬延燒時消防員投入救災，特別的是桃園創全亞洲之先引進的「災害現場事故安全官」也加入演練，不救災，而是當幕僚「領頭羊」告知指揮官瞬息萬變的火場狀況，給予實質建議。

第一消防大隊長賴志忠表示，桃園市消防局創全亞洲之先，引進災害現場事故安全官制度，由各大隊遴選逾15年經驗的小隊長級以上幹部，經過搶救科2個月訓練後才能「出師」，強調事故安全官不參與救災，但比救災更忙碌，必須綜觀火場狀況，隨時記錄和蒐集搜救資訊，提供給指揮官更正確的判斷。

賴志忠說，過去僅規畫水源、後勤等幕僚，但事故安全官就像各幕僚的「頭頭」負責串聯統整資訊，只要有人受困或短時間無法控制的2級火警，事故安全官就會出動，像是日前龜山區欣興電子工廠大火，事故安全官就發揮作用，發現射水後的液體有腐蝕情況，呼籲指揮官提高警戒，下令撤離，防止災害擴大，強調事故安全官能夠在災害現場監控火場環境變化，評估環境風險，更多一層保護現場消防人員安全。

今也演練模擬亞特吉科技公司1樓作業區機台起火，向上延燒引燃大火，員工立即啟動自衛消防編組，消防局接獲通報後派遣茄苳分隊、八德分隊、大湳分隊、中路分隊、特搜大隊第一搜救隊、華勛分隊及大隊幕僚群投入救災救護工作，消防團隊作戰迅速將人員救出並將火勢撲滅，演練逼真，讓參與民眾上了一課。

茄苳消防分隊長鄭仁豪表示，火災搶救演練也加入防災大富翁遊戲，其中有許多防火管理知識及實作技巧，讓參與來賓藉由遊戲方式育教於樂，提升對消防防災相關知識。

(中時 )