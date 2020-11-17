近來新竹成為炒房震央，秒殺、排隊個案頻傳，預售屋紅單（購屋預約證明單）6個月飆漲3成。對此，房產專家Sway認為，新竹炒房嚴重是因為竹科「賣肝」最嚴重，不想拚到肝爛掉，自然有人轉往投資房產，這門生意比台積電的薪水還好賺，自然棄台積電而就房地產，更令人驚訝的是這些投資客，竟是海龜（歸）博士跟大學兼任教授。

房市持續升溫，全台建案開賣瘋狂熱銷，卻也引發紅單亂象，甚至有新竹建案短短半年（5月到11月）時間，消費者買到「紅單」價格從一坪25萬元翻漲到33、34萬，價差高達3成以上。

Sway在臉書發文指出，「全台炒房當最末端的消保官都看得到，爽坐頂端的內政部及立法委員們，卻視而不見，並深怕打亂大家的投資理財，或是看到高額的政治獻金，而一個個變成我們最討厭噁心的政客們。」

為何新竹炒房最嚴重？他分析，因為新竹賣肝最嚴重啊！這些高科技人才拚死活卻住在恐怖違建的金山街，過個幾年肝就爛掉了，這種日子誰做得下去？自然有人開始投資房地產，發現這個生意比台積電薪水還好，政府也沒敢多管，自然棄台積電而就房地產。

他表示，一位投資違建金山街的屋主透露，「違建反正政府也沒認真處理，我運氣好房子沒燒掉沒倒掉，把房子租給那些學弟妹，租客很穩定，總是一直會有新鮮的肝，然後時不時批一些房子，再賣給下一個想當成我的學弟妹，大家賺錢大家爽啊。｣

Sway好奇問違建屋主的主業是啥？對方竟驚人回答「騎腳踏車跟讓肝休息。」不要以為這種投資客不學無術，人家可是海龜（歸）博士跟大學兼任教授呢！

針對新竹預售屋紅單亂象，新竹縣政府開出第一槍，全面禁止購屋預約單（紅單），新竹縣消保官強調，如建商尚未取得建照即銷售預售屋，或建商片面取消契約，情節重大影響預售屋市場交易秩序，最高可裁罰5000萬元。

(中時新聞網)