現代不少人仰賴網路購物，只要打開網業查看商品資訊及平價，動動手指下單即可，可說是相當方便。不過，有一名女網友抱怨，收到的商品不如預期，因此在評價時就沒給予5顆星，不料，賣家卻突私訊要求她改評價，便告知若不如此，將要自行負擔退回的運費。

原PO於《爆怨2公社》分享經驗，她表示最近收到網購商品，但品質卻不如她預期，便想摸摸鼻子算了，並在評論時給低於5顆星的評價。孰料，賣家見此評價立刻私訊她，並問她「是不是沒拿過更爛的商品？」隨後又希望她能夠撤回評價，並表示若不更改評價，退回商品運費得自行承擔。

原PO曬出與賣家的對話截圖，她認為不滿意商品給5星合情合理，不理解為何對方寧可虧錢，也執意要5星。（圖／翻攝自爆怨2公社）

此舉讓原PO無法理解，她忍為「我不懂欸！不喜歡就不喜歡，一定要給五星？」更直言「你們這麼經不起沿路評價的還來威脅買家。」對此，賣家則表示，公司非常在意每一則評價，就算她拆了商品，也能破例讓她退貨，只要她再將評價改為5星即可。

原PO與賣家的截圖對話曝光後，引發許多網友回應分享「不得不說很多人是看星星在買東西的，妳給她低星跟斷她生路差不多，她如果不會賣東西的話會更嚴重」、「我上次評4星、被賣家啪啪罵，說會影響他們弄什麼優質賣家的什麼東西」、「遇過老闆就非常在意評價，然後都要求員工想辦法讓買家改5星」、「還遇過說可以退錢，東西不用寄回去，只要把評價改5星，我根本不理他，還把他封鎖了」。

(中時新聞網)