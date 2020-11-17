控肉飯店陳姓老闆拿出監視器畫面，畫面顯示女子已經躲在店內最角落，男子竟還窮追不捨尾隨進去。（本報資料照片）

今年6月發生在彰化縣北斗鎮知名控肉飯店濺血案，原本在該店上班的楊男，懷疑遭解雇是因為郭女在背後作梗，心生不滿憤而持刀闖進店裡，對著郭女一陣亂砍，造成前額、右臉頰、右耳後等多處撕裂傷，彰化地院今依殺人未遂等罪，判處楊男有期徒刑５年６月。

判決書指出，58歲楊男在該控肉飯店工作約3年時間，今年2月離職，離職後四處求職碰壁，懷疑是郭女向老闆說他壞話，6月24日持刀闖入店內，直接朝著當時正在炒菜的郭女揮砍，郭女驚嚇大叫，但卻無法逃離現場，造成右臉、耳、右手大拇指等多處撕裂傷。

事發當時楊姓男子還強拉郭女到廁所，郭女不斷求救呼喊，店內當時僅有另名大媽，無力招架，只能拜託旁邊店家報警救人，所幸鄰居見狀，英勇奪下楊男手中的菜刀，但楊男伺機逃逸，才將郭女緊急送到醫院搶救，事後警方循線逮捕楊男，不到3小時就落網，訊後遭檢方依殺人未遂罪起訴。

判決書指，楊男辯稱只是要教訓郭女，只有從背後砍一刀，推進廁所是要與郭女理論，鄰居到場時，他喝斥旁人說沒有他們的事情，事情講完他就離開現場；但當時正在炒菜的郭女說，他一轉頭就看到他戴口罩安全帽，持刀向她揮砍，她不斷大叫呼救用手抵擋，事後楊男刀子被別人奪下，才逃離現場。

法官審酌認為，楊男為成年人，可預見菜刀朝她人頭部、頸部揮砍，可能造成生命危險，當時如郭女未即時閃躲，抓住楊男雙手阻擋，及圍觀民眾奪下楊男菜刀，極可能導致郭女死亡，因此依殺人未遂罪，判5年6月，可上訴。

(中時 )