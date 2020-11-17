美國大選結果已逐漸明朗，儘管多數媒體都認為民主黨候選人拜登(Joe Biden)勝出，但現任總統川普(Donald Trump)始終拒絕認輸，而不少川粉也仍對他不離不棄。前立委林濁水表示，他把川粉和韓粉相提並論，讓許多川粉不爽，但他指出，其實川普對美國有很巨大的貢獻，不過，川普可以破壞，卻沒有辦法重建。

林濁水今在臉書上指出，可嘆把川粉和韓粉相提並論，氣昏了川粉，但他並不認為自己是川黑，且看這一句「看到了川普的巨大貢獻」，難道拜粉又要說我是川粉？

林濁水指出，他只不過這樣看川普，「沒有民粹川普，對造成天下苦人民怨四起的全球化，既有的建制菁英不可能發動破壞性那麼猛暴的反擊，這貢獻太大了」，但他也認為，美國成瘟疫最橫行的災區，也是因為有民粹川普，因此破壞得靠川普，重建恐怕不行。同時，林濁水也強調，早在9月時他就這麼認為了。

網友們也留言回應，「理解你的寂寞&不討喜」、「韓粉川粉一家親，就是這麼簡單」「韓粉需要多久冷卻，川粉就要多久」、「真的自說自話，單純的選舉舞弊，講得高深莫測。美國最高法院判決Election fraud，可會在乎全球化和新自由主義？」

可嘆把川粉和韓粉相提併論,氣昏了川粉.但是我是川黑?且看這一句「看到了川普的巨大貢獻」.難道拜粉又要說我是川粉? 事實上只不過這樣看川普:沒有民粹川普,對造成天下苦人民怨四起的全球化,既有的建制菁英不可能發動破壞性那麼猛暴的反擊,這貢獻太大... 由林濁水發佈於 2020年11月16日 星期一

(中時新聞網)