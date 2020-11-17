回顧2020年，可說是命運多舛的一年，全球壟罩在新冠肺炎疫情的肆虐之下，不少產業被迫停滯，民眾生活陷入困頓，許多人寄望2021年運勢能有所翻轉，而來年運勢最旺的4生肖分別為屬蛇、屬鼠、屬雞以及屬虎者。

生肖屬蛇：

屬蛇的人在2021年會十分忙碌，但辛苦會有所收穫，多動腦創造更多的可能性，儘管過程中不輕鬆，但收益看好。可在行銷、營運方面多下苦心，尤其是你古靈精怪的點子能創造出更高的收益。

生肖屬鼠：

屬鼠的人在事業上可望受到貴人提攜，連帶財運也有所提升，尤其是任職金融業或是執法單位者，儘管壓力不小，但都會有很好的發展，若能持續進修，考取證照，在事業方面能更上層樓。

生肖屬雞：

屬雞的人貴人運也不錯，尤其是在投資方面，有望透過具有精準投資眼光的貴人，獲取建議，在房地產、不動產等領域有良好的收益，或是本身有大筆房產的人，能在轉賣過程中獲利。

生肖屬虎：

屬虎的人在房地產、不動產領域中有望發「暗財」，暗財指的是不方便公諸於世的錢財，像是比大家早一步留意到具有潛力的優質房地產物件，或是偷偷中了威力彩頭獎等等。

(中時新聞網)