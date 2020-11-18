那對夫妻KIM推出最新創作〈心裡的花〉MV。（那對夫妻提供）

黃子佼第二次為歌手MV跨刀獻給那對夫妻。（那對夫妻提供）

那對夫妻最新單曲〈心裡的花〉是對歌迷唱的正能量之歌，KIM藉著創作唱出心裡的話，更藏洋蔥送給去年底流產的老婆給她秀秀鼓勵。他表示：「我跟老婆經歷了一些傷心的事，希望可以藉由歌曲來轉換所有心中的不愉快。」中藏有彩蛋，金牌主持人黃子佼驚喜入鏡，扮演UBER乘客，隨著旋律歌詞對嘴唱起車上KTV。 黃子佼面對KIM的邀約二話不說爽快答應，他說：「跟KIM是在多年前一次錄影遇到而認識，進而發現他對音樂的熱情及執著，也觀察到他這幾年發單曲靠著自己獨立發行宣傳擁有一片天的優異成績，從他身上不僅看到需要學習的地方，也看見許多合作的可能性！」 有趣的是，黃子佼說會願意來客串還有一個原因就是自己與音樂圈合作的表演慾「癢了」，他笑說：「感謝KIM的邀請，讓我有機會再跟音樂圈結合，算是幫我止癢！」而KIM則把黃子佼當成是音樂之路上的貴人，「先前在創作遇到低潮迷惘時，有一天自己開車時聽到佼哥的電台節目在介紹我的歌曲，甚至還一口氣播了很多首我的創作，讓我本來沮喪的心情有點沮喪瞬間燃起了信心，也有種受寵若驚的感覺，當時就告訴自己有一天一定要跟佼哥合作！因此這次MV合作也算是實現了對自己的承諾，佼哥能參與我的MV，絕對是我最大的榮幸！」 MV中最大的亮點就屬在UBER上唱KTV的橋段，扮演乘客的黃子佼笑說，拍的過程感覺很暈，要對嘴又要做表情，又不能完全賴在椅子上，比想像中還困難。而聊起搭UBER趣事，KIM回憶起一次UBER司機曾與自己聊網紅現象及自己喜惡的網紅，KIM笑說：「好險『那對夫妻』是在他的喜歡名單內，直到下場車那一刻，我才拿下口罩跟司機說 『謝謝您喜歡我們！』結果他馬上嚇到，還說『幸好我是說喜歡，早知道你在車上就叫你唱一首〈妮妮〉了！』」

(中時 )