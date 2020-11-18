苗栗縣政府推出保育桌曆廣受民眾喜愛，今年以校園樹木為主題，宣導植物保育並持續落實樹木健檢作業，顛覆傳統健檢應用無人機，空拍檢視病害，維護受保護樹木生長健康，以及許多動物的棲息場所外，更是維護代表地區重要文化綠色資產。

縣府農業處維護受保護樹木生長健康情形，定期進行樹木健檢作業，委託行政院農業委員會林業試驗所團隊執行老樹資料建立、病蟲害診斷、棲地環境調查、土壤硬度測定、量測樹冠幅、樹高胸圍、非破壞性測定木材腐朽等項目。

縣府農業處維護受保護樹木生長健康情形，定期進行樹木健檢作業，搶救老樹並建檔追蹤。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府推出保育桌曆廣受民眾喜愛，今年以校園樹木為主題，讓民眾更貼近保育。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

受保護樹木樹高多逾10公尺以上，樹木地上部的樹幹、根基部可透過專家直接判視診斷樹木生長健康情形，樹冠層往往無法以人力輕易取得診斷，因此結合無人機應用，利用空拍檢視病害。

農業處自然生態保育科長張葦表示，目前縣內有98株受保護樹木，已執行約5次空拍健檢，針對診斷結果建檔追蹤，相關數據則可作為未來推廣樹木保育的重要資料。此外，縣府每到年底推出保育桌曆，民眾詢問度爆表，今年以老樹為主題，以「樹 你好嗎？」作為封面，結合校園老樹的歷史以及守護老樹的故事，讓民眾更貼近保育。

(中時 )