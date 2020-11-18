中天新聞台換照案，NCC決議「不予換照」，引發爭議。雖然NCC主委陳耀祥稱沒有政治力介入。入口網站Yahoo對此進行網路民調，截稿為止，竟高達73.4的人非常不認同中天新聞台不續照決定；另有75.4%則認為對國內的言論自由影響很大。

NCC主委陳耀祥表示，以中天違規紀錄嚴重、內控機制失靈兩大理由，7位委員一致決議駁回，不予換照，並強調全案沒有任何政治力介入。中天則發聲明表示，宣告台灣一言堂時代來臨，是解嚴以來台灣民主最黑暗的一天，台灣已走上獨裁政治」。

Yahoo民調在網路進行民調，截稿為止，共有逾1.04萬人參與投票，男性占75.3%、女性有24.7%，北部地區占總投票人數高達61%，大學以上學歷站83%。

該民調針對違規嚴重、內控失靈，NCC決議中天不予換照，你認不認同？截稿為止，「非常不認同」73.4%、「非常認同」16.7%、「還算認同」2.6%、「不太認同」4.9%、「不知道/沒意見「2.4%。

另民調再問到「NCC記者會場，部分媒體質詢『是否有政治力介入中天換照案』，NCC主委陳耀祥反駁沒有政治力介入。你認為有沒有政治力介入？」高達75.6%的人認為「一定有」政治力介入、「應該有」7.1%、「應該沒有」6.7%、「一定沒有」7.0%、「不知道/沒意見」3.6%。

再針對中天換照失敗，對國內言論自由的影響作民調，很大有75.4%，有些影響5.5%，影響很小16.8%，不知道/沒意見2.3%。

(中時新聞網)