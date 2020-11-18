中天換照案引發網友不滿 NCC悽慘下場曝光

中天新聞台換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）決議「不予換照」，引發摧毀台灣新聞自由爭議，引發許多網友不滿，紛紛前往NCC臉書粉專「刷負評」，NCC粉專評分被洗到剩下1星。

中天新聞台換照案，NCC七位委員全體投下「不予換照」處分，中天新聞台將在12月11日執照到期，即期停播。主委陳耀祥提出屢次違規被民眾檢舉、自律機制失靈、新聞製播受不當干預，以及後續補件未能具體說明改善可能性等4大不予許可的原因。

許多不滿的民眾湧進NCC臉書粉專大罵，「誇張的NCC...應該可以登上國際新聞。果然是雙標。」、「Ncc真的太噁心了，該廢掉的是你們這個民進黨的附屬機構。」、「我夢到民進黨的先賢先烈在哭啦！」、「超不公正的NCC，台灣民主已死！不用浪費再開記者會了只有817的人看！」、「從今日起，民進黨政府不配講出言論自由4個字。」

也有網友憤怒說，「NCC可憐啊~言論民主倒退20年。」、「七個小矮人，錦衣夜行！好大官威啊！」、「不管支持哪個政黨都該有不同的聲音，這樣有點覺得偏頗。」、「以後講話要小心了，台灣沒有言論自由了。」、「殘害台灣民主新聞自由，遺臭萬年。」

(中時新聞網)