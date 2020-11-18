雙11網購買氣超旺，PChome24H甚至在短短12小時內就出貨10萬箱，但也讓物流司機與超商員工叫苦連天，不少買家則抱怨，購物節結束一個禮拜，物品都還沒拿到，對此一名物流司機出面喊話，表示愛買不是買家的錯，但只求買家「要接電話」。

一名物流司機在臉書《爆怨2公社》PO文，「愛買不是你的錯，錯的是你的做人態度」，他表示，只希望買家「記得接電話」，接著說「門鈴按了要回應不要慢慢來，門鈴壞了要記得修，還有東西送到了，不要事後馬後炮，誰難看都不知道」。

不少同業看到後也紛紛附和：「真的遇到一堆電話不接的，結果都在家裡裝死」、「有的離開好幾公里了才跟我說他在家」、「有的還要你免費幫他搬上樓」、「按門鈴都沒人應門」，網友們也溫馨喊話：「真的辛苦了」、「看到超商那貨量就可怕」、「看店員搬滿頭大汗」、「一堆人完全不會體諒物流業」。

(中時新聞網)