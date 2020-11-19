新北市一名男子日前因變換車道時沒有打方向燈，遭後方車輛檢舉後收到3張罰單、挨罰3600元，他提出行政訴訟表示，當時他遭後方檢舉的車輛一路尾隨、逼近，擔心發生意外才會「不得已」變換車道，認為應撤銷罰單；法院則認為打方向燈不會受到後方有無車輛影響，最終裁定駁回告訴。

判決書指出，該男當時開車從新北市五股區凌雲路一段右轉往疏洪北路，他指控當時遭後方車輛逼近尾隨，為了閃避不法跟車，才會沒有打方向燈變換車道，他比對罰單照片後發現檢舉的車輛與他的車相距不到3公尺，明顯沒有保持安全距離，他為了閃避意外，才會不得已違規，因此提出行政訴訟，希望撤銷罰單。

新北市政府交通事件裁決處強調，該男當時行駛在單向雙車道，任意跨越兩車道的時間長達7秒，而檢舉影片中並未看見後方車輛有逼車行為，況且打方向燈是交通法規要求，不會受到後方有無車輛影響，兩者之間沒有關聯，依法開罰並無不妥。

法院勘驗檢舉照片、影片之後，認同新北市政府交通事件裁決處的說法，至於檢舉達人有無違規行為，應該交由相關單位認定告發，最終裁定駁回陳男的告訴，全案仍可上訴。

(中時新聞網)