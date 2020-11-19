王淺秋臉書。（圖片摘自王淺秋臉書）

國家通訊傳播委員會（NCC）18日召開記者會，說明中天新聞台換照案不予通過。對此，前高雄市新聞局長王淺秋怒批此舉是「順我者昌逆我者亡」！蔡政府一統江湖消滅異議媒體！

NCC完成重要政治任務！18日以7比0的懸殊差距，封殺中天新聞台換照申請。NCC不顧應利益迴避和程序屢遭質疑的缺失，強冠中天未能落實新聞專業、自律機制失靈、違反自主公約及未能具體說明改善等的罪刑，鐵心就是要強行將中天關台。

對此，王淺秋在臉書發文怒轟，最難看噁心的吃相大概就是如此了：披著民主自由的外衣，享受民主果實的權力，行獨裁濫權之實！

王淺秋強調，新聞自由理念起源於歐美，被稱為第四權，因為在三權分立的囻家行政、立法、司法之外，需要第四權監督政府濫權，人民有言論自由，媒體有報導真相的自由。如今。台灣電視台只有一種聲音，新聞選擇幾乎全部成了中央電視台！！

王淺秋呼籲，公民團體今天下午三點NCC抗議！陳水扁總統時期新聞局長鍾琴女士也深感憤怒，發起「公民監督平台」將前往NCC抗議，希望發揮公民力量！

(中時新聞網)