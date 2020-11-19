一位單親爸爸上網訴苦，大嘆這年頭找房很困難，許多物件都被房東備註「謝絕單親家庭」，讓他找到懷疑人生。(示意圖/Shutterstock)

許多人要為房價太貴，選擇租房，不過現在連租房也不好找，許多房東為了方便自己管理，會制定規則，限制租客身分。一位單親爸爸上網訴苦，大嘆這年頭找房很困難，因為許多物件都被房東備註「謝絕單親家庭」，讓他找到懷疑人生。

這位單親爸爸在「爆怨2公社」上表示，「這年頭在台中租房子真的很難，又遇到這種房東，找到我都懷疑人生了」。文章也附一張照片，上面寫道「超值2房1廳美屋」，不過卻標示「禁菸、禁寵、禁小朋友」。原PO哀嚎道「單親家庭有錯嗎？」、「小孩有錯嗎？」

文章曝光後，不少網友也傻眼表示「乾脆禁住人」、「 禁小朋友，就是只要單身的意思吧」。不過網友也指出，房東有自己的考量，可能會擔心小朋友太吵，影響到其他鄰居。雖然很現實，但房子畢竟是房東的，至少有先講出來規則，才不會引起爭議。

網友表示「不用想太多吧，房東有房東的考量啊」、「單親沒錯，房東有房子想怎麼樣租也沒錯啊」、「規則訂出來了，租與不租，兩廂情願」、「一堆不自律的房客當然只能這樣做」、「沒辦法這種房東無解，有遇過帶看的，講為什麼他不給小孩住，然後指了衣櫃裡的塗鴉」。

(中時新聞網)