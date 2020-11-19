空軍一架F-16戰機自花蓮夜航訓練起飛，2分鐘後失聯，飛官蔣正志上校失蹤。前F-16飛官饒自強表示，飛官這麼辛苦，但我們飛行員的薪水跟民航機師基本底薪差不多，大概有20萬水準。

失聯的蔣正志上校，不僅是精通對海攻擊的26作戰隊隊長，還是戰術專精教官，飛行時數2230個小時，可說是菁英中的菁英。

饒自強在政論節目《少康戰情室》中表示，飛官這麼辛苦，現在誰要當飛官，當然是要去當民航機師，民航機師是雙倍的薪水，每天跟著這麼年輕的空姐，到全世界各地去玩，然後坐擁高薪，又不用肩負戰備任務，又不用緊急起飛，也不用每天要吃G(地心引力)、大G力轉彎，去轉那個體能。所以像美國民航機師的薪水跟戰機飛行員的薪水是差不多的，福利差不多，才能夠留住人。我們飛行員的薪水應該跟民航機的基本的底薪差不多，大概20萬的水準；民航機機師則大概30萬起跳。

饒自強表示，大陸在挖我們的飛行員，除了薪水50萬之外，還有一個樓房，甚至有子女的教育費、交通補助、車子補助。

(中時新聞網)