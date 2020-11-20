縣府觀光處也在機場、碼頭、公車站裝設導覽機，遊客只要掃描導覽機頁面上的QR Code，相關資訊即可載入手機中帶著走。（李金生攝）

觀光處長丁健剛說明，金門旅遊品牌向年輕化目標大步邁進。（李金生攝）

觀光處將於11／20至12／3進行「填問卷抽水獺娃娃」活動，只要進入系統，加入會員並填寫問卷，即有機會抽中超夯的水獺玩偶。（李金生攝）

暢遊金門島，有好幫手相伴！金門縣政府建置獨步全台的PWA行動旅服系統，今（20）日正式上線運作，遊客免下載，只要透過手機或導覽機即可取得目前熱門活動、景點解說、美食住宿資訊，體驗最輕鬆的金門之旅。

主持上線儀式的縣府秘書長陳朝金表示，「金門行動旅服」為全國首套應用PWA（Progressive web app ）漸進式網路技術開發建置的系統，使用者無須下載軟體，只要在手機操作進入「金門行動旅服」系統（網址：https：／／pwa.kinmen.travel），即可享有App般的順暢體驗，取得在地店家提供有關「吃、住、買、玩、賞、行」6大旅遊需求的服務，並可有中英日韓4種語言服務。

縣府觀光處也在機場、碼頭、公車站裝設導覽機，遊客只要掃描導覽機頁面上的QR Code，相關資訊即可載入手機中帶著走，相當的便利。縣府同時設立「一站式」服務辦公室，協助優化店家頁面並輔導操作系統，提供多元曝光管道，逐步建構金門觀光共榮圈。

觀光處長丁健剛說明，金門旅遊品牌向年輕化目標大步邁進，包括透過網路KOL（Key Opinion Leader ）行銷、辦理大型活動等，擴展海內外知名度，更期待高旅遊好感度為金門觀光增加精彩，也相信「金門行動旅服」系統能可以帶來加分效果。

觀光處將於11／20至12／3進行「填問卷抽水獺娃娃」活動，只要進入系統，加入會員並填寫問卷，即有機會抽中超夯的水獺玩偶，獎品數量300個，抽獎結果將於12／8於該系統中公告。

(中時 )