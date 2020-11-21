不少民眾若要往返宜蘭、花蓮地區，除了利用雪山隧道前往外，也會行駛台2線濱海公路，由於濱海同時也是砂石車和貨櫃車等大型車輛往返花東地區行駛的主要道路，因此常發生大型車輛為送貨搶快，今年累計11月近3萬件，警方祭出小蜜蜂、三眼雷射測速槍期盼遏止違規情事再度發生。

對此，新北市瑞芳警分局對東北角主要車流幹道如台62線、台二線規劃惡性違規防制勤務來嚴格取締危險駕駛行為，警方表示，由於部分路段車速快，違規跨越雙黃線逆向行駛超車或是不斷逼近前車迫使讓路先行，警方攔查不易，駕駛人容易產生僥倖心態，因此特別使用偵防車在易違規路段及三眼雷射測速槍針對惡性重大違規蒐證取締，來保障用路人安全。

瑞芳警分局交通組長黃啓峯表示，對於惡意避車取締勤務工作仍持續進行中，在台62線、台2線等重要路段，從1月開始截至目前為止，取締超速、各式大型車違規及蛇行、惡意逼車等各項交通違規共計有29659件，接近三萬件，另於10月27日至11月9日規劃交通大執法期間，取締計1857件。

瑞芳警分局再次強調，一般民眾都將行車紀錄器裝在前方，很少裝在車尾，導致遭後方惡意逼車時很難舉證，許多砂石車駕駛也因為如此，才會大膽的踩下油門去逼車。警方也提供方法，若民眾遇到大型車輛逼車，除了行車紀錄器可以佐證外，當下也可請坐在後座的朋友使用手機錄影，並提供給警方，揪出違規逼車的駕駛，共同維護該路段行車安全。

瑞芳警分局長陳忠龍則呼籲駕駛人千萬勿心存僥倖，駕駛若是有惡意逼車等危險駕駛行為，除須負擔高額罰鍰外，更須參加道路安全講習，如因而肇事，除須吊銷駕照，更要負擔刑事責任，一時貪快得不償失。

(中時 )