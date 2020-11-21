澎湖西嶼鄉內垵休憩中心前海灘，21日上午驚見一具男浮屍，經查證是居住在內垵村54歲才姓男子，由於死者雙手以夾克反綁，初步調查不排除是落海後遭風浪將夾克反摺，全案仍待調查釐清。

今天上午9時11分許，陳姓民眾行經內垵遊憩中心前面的海灘，赫然發現一名男子橫躺在沙灘岩石堆中，毫無回應動也不動，驚覺事態嚴重，緊急報警處理。

死者頭染金髮、身穿黑褲、黑色休閒鞋，尤其雙手居然被夾克反綁，不合乎常理，警方立刻現場拉起封鎖線，展開地毯式蒐證調查；大體送往菊島福園冰存，待檢察官相驗釐清。

隨即經家屬指認，確認死者姓才、54歲、內垵人，長期居住在台南，澎湖唯一的親人大哥已過世；死者於昨日獨自返回澎湖，並未與其他親戚聯繫；目前警方已通知死者居住在台南弟弟回澎湖辨認。

警方表示，現場初步勘驗發現死者疑似被夾克反綁，一度不排除有他殺之虞；進一步調查研判有可能是死者意外落海後遭風浪席捲沖打，造成夾克脫落反摺纏繞，外觀類似被綁住雙手，全案仍待檢察官相驗釐清確認。

(中時 )