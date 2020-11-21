秋鬥遊行將於凱道登場，反毒豬的訴求攸關民眾健康、備受關注，遊行前夕，位處國境之南的家長們自發性組成反萊豬家長聯盟，盼挺身而出反對毒豬殘害下一代，更強調標示不清的後果，將造成民眾膽戰心驚。

國民黨屏東縣議員黃明賢提出以縣市政府自治條例的方式，堅持屏東縣要萊克多巴胺零檢出，無奈衛生福利部一紙公文，不能與中央法規抵觸，讓提案恐成空包彈，他直言，蔡政府顯然沒有聽見人民聲音，但我們仍堅持拒絕將毒豬吃進肚子裡。

決定走上凱道怒吼的屏東攤商劉家棟憤怒地說，自己有2個小孩，這種吃了對小孩百害無一利的肉品，政府為何執意進口？說什麼也要站上街頭表達訴求，這種明顯減損國力的政策，希望執政者能懸崖勒馬，與美國重啟談判。

屏東市民代表傅建雄說，由於近期國旅盛行，使得遊覽車若沒事先預約，根本搶不到車子，加上部分家長因為家庭因素無法北上聲援，因此希望有個發聲管道，他們最卑微的訴求就是盼政府要將肉品成分標示清楚，讓人民可以依循，而不會因誤食萊豬而傷身。

「秋鬥」反萊豬是蔡英文總統連任後第一次大型抗議活動，各界遍地開花，南下屏東視察交通建設的閣揆蘇貞昌表示，人民意見我們都非常重視，期待能夠做得更好，也尊重人民言論、集會及遊行的自由。

(中時 )