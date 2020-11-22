「新北市特定工廠協進會」十八日在新北市三峽舉辦會員大會，除了各縣市同屬「中華民國特定工廠聯合會」、推動地下工廠合法化的團體到場聲援之外，經濟部中部辦公室主任郭坤明也到場，向一百多位爭取納管的工廠老闆說明政府的政策。立委蘇巧慧蘇巧慧致詞時表示，「為了安心拚經濟，民意代表和政府官員都會協助輔導工廠合法納管。」但據了解，申請納管的期限已過，但成功登記的工廠僅占「臨時登記工廠」的六成，還不包括從未登記的地下工廠。

政府為管理農地上的工廠，早在2001年就制定《工廠管理輔導法》（工輔法）， 期間經過多次修訂，讓未登記的地下工廠納管為「臨時登記工廠」，並在去年再度修法，開放讓非高汙染的未登記工廠登記，在2016年5月20日前就已設立的農地工廠，若非位在公告不宜設立工廠的區域，就可提出改善計畫，改善完成後通過消防、水利、環保、水保及建築等項目的審查，即能取得特定登記證成為「特登工廠」，若轉型成果符合規定，則有機會在20年內轉為合法。

「希望農地工廠的業者要照規矩來，我們有條件合法化。」高雄田園工廠創新協會」理事長李榮坤說，許多業者希望能合法納管、繳稅，但各級政府單位的規範繁瑣，導致審核的程序牛步化，全台過去已「臨時登記」的工廠約有7500間，但截至6月20日期限前，卻只有約六成完成「特定工廠」登記，完成整個程序成為合法工廠的更不到20家，這還不包括從未登記的業。他建議，地方政府應設立單一窗口，加強收件效率，讓合乎規定的工廠能依法納管，也才能夠有效監督、避免工廠汙染或影響環境，合法的工廠納管，有違法的情況就開罰甚至勒令關廠。

立委林岱樺指出，曾接獲許多田園工廠業者的陳情，希望釐清「工廠管理輔導法施行細則」中所規定的建敝率、綠區範圖以及農業群聚區域等規定，但發現農委會與經濟部都無法做主，現在正積極與行政院聯繫溝通中。

「地球公民基金會」研究員蔡佳昇指出，國內7500家臨時登記工廠納管的進度，並不對外公布大約進行到五至六成；他說，《工輔法》是一種亡羊補牢的正面措施，但在輔導符合《工輔法》規定的工廠合法化的同時，政府也應該積極處理在2016年5月20日之後才設立的非法地下工廠，否則就喪失推動《工輔法》的意義。

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(中時新聞網)