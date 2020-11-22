聽到改裝車輛發出「轟隆！轟隆！」聲響，總讓許多人忍不住皺起眉頭，為有效防制深夜噪音擾人清夢，台中市環保局決定祭出科技新裝備，預計從明年開始、將租賃8套聲音照相設備，同時配合環保署正在研訂的「車輛行駛中噪音管制標準」，將加強取締改裝車噪音。

台中市環保局偕同警察局、中區監理所等單位，今年1至10月間、以聯合稽查方式稽查民眾檢舉的噪音熱點，共攔檢544輛車次，其中噪音檢測不合格者達237輛，裁罰金額累計達55萬800元。

此外，環保局執行「高噪音機動車輛攝影系統」監測，並配合警察局通報案件，通知有改裝致噪音汙染疑慮車輛共2530輛進行檢測，其中檢驗不合格者33輛，裁罰金額為6萬300元。

環保局指出，為提升民眾居住環境的品質，也配合環保署政策，預計明年起將租賃6套固定式、2套移動式聲音照相設備，透過測量車輛行駛的聲音分貝，只要超過標準就拍照、開罰，此方式類似於現有的超速照相儀器，盼透過科技方式加強取締改裝車輛噪音問題。

環保局代理局長陳宏益強調，目前中央正在研擬訂定「車輛行駛中噪音管制標準」，未來若是使用「聲音照相」的方式記錄到車輛音量超標，就有憑據可以直接開罰，而避免衍生爭議，在正式使用前，相關儀器設備也會先送到環境檢測所進行比測、確認性能後才開始執行。

(中時 )