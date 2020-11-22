美國總統川普的支持者11月21日在喬治亞州亞特蘭大市（ATLANTA）抗議大選結果。（路透）

新錄影顯示，群情激憤的美國總統川普支持者威脅，要把喬治亞共和黨籍州長坎普（Brian Kemp）趕下台，可能令密西根，賓州和其他地方的共和黨成員不寒而慄。

據《新聞周刊》（Newsweek）21日報導，喬治亞州川粉周六威脅，要解散共和黨，並抵制將決定誰控制參院的決選。在推特上分享的錄影顯示，一名抗議者對著麥克風，直指坎普和猶他州參議員（Mitt Romney）羅姆尼（Mitt Romney）是「叛徒」，共謀讓川普連任失敗，並保證要讓他們滾出辦公室。

(中時新聞網)