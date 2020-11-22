川普搧風點火 喬治亞共和黨內戰 恐蔓延決戰州 15:202020/11/22 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 喬治亞州川粉在州長官邸前抗議 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普的支持者11月21日在喬治亞州亞特蘭大市（ATLANTA）抗議大選結果。（路透） 新錄影顯示，群情激憤的美國總統川普支持者威脅，要把喬治亞共和黨籍州長坎普（Brian Kemp）趕下台，可能令密西根，賓州和其他地方的共和黨成員不寒而慄。 據《新聞周刊》（Newsweek）21日報導，喬治亞州川粉周六威脅，要解散共和黨，並抵制將決定誰控制參院的決選。在推特上分享的錄影顯示，一名抗議者對著麥克風，直指坎普和猶他州參議員（Mitt Romney）羅姆尼（Mitt Romney）是「叛徒」，共謀讓川普連任失敗，並保證要讓他們滾出辦公室。 (中時新聞網) #川普 #共和黨 #喬治亞 #密西根 #內戰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普白宮會共和黨議員 翻盤選情卻遭撞船 18:052020/11/21 國際 新聞分析－經濟對話…不等於拿到CPTPP入場券 04:102020/11/22 全球財經 流亡港科學家淪新冠陰謀論打手 紐時點出幕後指使者 07:002020/11/22 國際 衝高毛利產品 顯卡需求爆發 愛普技嘉 後市可期 04:102020/11/22 產業特刊 川普的新冠奇蹟藥 獲美FDA緊急授權使用 13:022020/11/22 國際 川普任期告尾聲 五角大廈仍有40％要職未獲參院認可任命 01:092020/11/22 軍事 比特幣漲破1.8萬美元 近歷史高點 04:102020/11/22 財經焦點 CNN預測拜登內閣 點名臺裔企業家楊安澤接掌商務部 00:082020/11/22 國際 川普團隊不死心 美喬治亞州要再一次重新計票 13:182020/11/22 國際 秋鬥現場／最大規模抗爭 6萬人怒吼：蔡政府下台 12:262020/11/22 政治 國際熱門新聞 川普團隊不死心 美喬治亞州要再一次重新計票 - 國際 川普的新冠奇蹟藥 獲美FDA緊急授權使用 - 健康 川普賓州重大挫敗 受夠王牌律師胡搞 同黨法官火大開罵 - 國際 川普搧風點火 喬治亞共和黨內戰 恐蔓延決戰州 - 政治圈 影》無心國家大事 川普翹掉G20峰會 預告公開大型選舉舞弊事件 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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