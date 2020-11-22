情侶之間交往最忌諱的就是不坦白面對彼此，日前一名男網友表示，因為出於好奇，便瞞著女友報名參加聯誼，結果好巧不巧碰到的對象竟是女友閨蜜，讓他嚇得直問，「我是不是GG了。」

原PO在臉書社團「靠北女友my girl」上分享，自己對於聯誼活動相當的好奇，所以便瞞著女友私下報名參加了聯誼活動。怎料，在一對一環節的時後，卻發現坐在對面的對象竟是女友的好閨蜜，讓他瞬間掉到谷底，覺得自己玩完了，「這機率到底有多低啊！X的。」

貼文發出後不少人無法認同原PO的做法，認為明明就有另一半為何還會做出這舉動，「重點應該是你怎麼有女友還參加那種活動？」、「都有另一半了到底還在好奇什麼？」、「要在外面爽你就先分手很難嗎」、「有女友了還做這些事，你還是單身吧」、「會這樣問就是想PLAY ONE，別再裝了。」

不過也有許多網友幽默給出對應方法，「你只有一個任務，閨蜜也歸me」、「可以說自己是領錢的男槍手就好了！」、「人海茫茫中還能極低機率遇到閨蜜，代表這就是緣份」、「想辦法封她的口不然就自己跟女友解釋」、「小孩才做選擇，我兩位都要。」

(中時新聞網)