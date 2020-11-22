根據美國財經媒體報導22日報導，俄國總統普丁親口證實，「已準備好與任何一位美國總統展開共識」；卻「還沒準備好承認拜登勝選」。

普丁在俄國電視台的演說中表示，「我們將與任何一位獲得美國民眾信賴的人一起展開工作」；「但是，獲得這樣信賴的候選人，其勝利需要得到反對黨的同意，或是其勝選來自於合法的方式取得」。

當記者問到這樣的發言是否會破壞與美國之間的關係，普丁回答，這沒有別的意思，而美俄關係「沒甚麼好破壞的，它已經毀了」。

這是美大選發展迄今，普丁最詳細的一次談話。正如普丁所言，雖然先前克里姆林宮曾表示，俄國已準備好與美國民眾選出的任何一位總統合作，尋求對話管道並推動雙邊關係正常化。但分析師卻解讀此番話語為，「俄國不關心美國發生的事情」，美俄關係也會隨著拜登上台惡化。

事實上，現任總統川普仍進行困獸之鬥，不願承認拜登將成為下一認美國領導人，但川普的支持群眾正日益萎縮，拜登入主白宮幾乎底定。

此外，美國情報機構指控俄國干預美國2016年大選，並「助攻川普」讓其入主白宮；拜登始終對俄國保持警惕，也讓普丁憂心拜登上台會加強對莫斯科的制裁，甚至美俄因人權議題而關係更為低盪。

(中時新聞網)