香港女星李若彤以《神鵰俠侶》走紅，仙氣外表被譽為「最美小龍女」。近日她在節目中穿上17歲的高中校服，想不到完全零違和，登上微博熱門排行榜。

李若彤23日晚間，在社群網站PO文：「2020年，54歲的我，在節目中穿上了17歲時的同款校服，卻是母校提供給現在的初中學生的尺碼（看來該是增磅些些的時候了），身型沒甚麼改變，但心比從前更堅定強大了。」隨文附上的照片中，一張是她17歲的青澀模樣，標緻五官與現在無差異；另一張則是37年後的現在，李若彤綁著公主頭，身穿同款藍領白色制服，即便有收腰設計，仍沒有不合身的情形，展現0贅肉的完美體態。

李若彤穿上17歲制服。（圖／微博@李若彤）

網友看了紛紛表示超厲害，「自律的人能穿得下37年前的裙子，而你半年前的褲子都穿不下」、「為54歲的李老師有這樣的體能而感到開心」、「姑姑的美是真的美，心美人美」、「身材太好啦」。

李若彤長年維持纖細體態，日前才在直播中公開量腰圍，沒想到她的腰圍竟然只有56公分（22吋），很難想像她已經54歲。不過，她謙虛地回應：「腰圍多寬或多細都不重要，重要的是有寬廣的心胸，還要有堅強的臂膀。」

(中時新聞網)