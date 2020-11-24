因新冠肺炎疫情，國人今年多選擇在國內旅遊，過量的人潮也對環境造成影響。民進黨立委何志偉、羅美玲今日召開記者會表示，近年來，NGO清除的國家公園垃圾已達22.5噸，截至今年10月，海岸線更高達7萬噸垃圾，為此將提案修法，未來在國家公園任意丟垃圾者，除提高罰鍰外，也會將垃圾照片寄你家，去識別化再上網公告。

根據內政部營建署網站資料顯示，目前我國共有9座國家公園，包括墾丁國家公園、玉山國家公園、陽明山國家公園、太魯閣國家公園、雪霸國家公園、金門國家公園、台江國家公園、壽山國家自然公園、澎湖南方四島國家公園。

何志偉指出，自2017年起至2020年10月止，違反《國家公園法》第13條第6款開立處分書之案件統計僅12件，然近10年，許多NGO在台灣各個國家公園發起淨山淨灘活動，計已清除逾22.5噸垃圾，海岸線截至今年10月就清出了7萬噸垃圾。

羅美玲說，隨著國旅大爆發，隨意亂丟的垃圾也造成生態浩劫；除了提高罰鍰外，源頭管理也十分重要，除加強民眾山林教育，也期待相關部會能夠在露營熱點做更周延的管制，讓民眾山林活動與大自然能夠平衡。

何志偉說，依照現行《國家公園法》，任意拋棄果皮、紙屑或其他污物將處以1千元以下罰鍰；相較《發展觀光條例》任意拋棄、焚燒垃圾或廢棄物處新臺幣5千元以上10萬元以下罰鍰；罰鍰金額差距達5到10倍。

何志偉、羅美玲表示，未來將提案修法，除提高罰鍰金額外，針對觸犯《國家公園法》第13條與第14條之行為，主管機關得以適當方式，將汙物或污物照片郵寄至當事人之工作地或居住地或戶籍地，並於適當去識別化後於網路上公告。出席記者會之內政部營建署國家公園組科長鄔迪嘉、行政院環保署環管處科長葉信君、皆表示支持。

(中時 )