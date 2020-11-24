女星陳艾琳的丈夫台大高材生顏庭笙（Alex），今(24日)上午遭大安警分局攔檢查獲持有大麻電子菸。據了解，顏坦承持有大麻菸。警訊後依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署，目前檢察官複訊中。檢察官訊後，不排除諭令交保候傳。

據悉，今(24日)凌晨12時30分許，北市大安警分局瑞安街派出所員警於國道三甲線下台北市辛亥路口攔查至顏庭笙，而下車時顏庭笙神情緊張，員警嗅到其車上與身上全是大麻味，當下察覺有異立刻詢問是否持毒，顏也隨即坦承。

警方在他身上查獲電子菸，並驗出菸油含有二級毒品「大麻酚」成分。據了解，顏男坦承電子菸是他的，但否認知道菸油含有大麻成分，隨即將其帶回所內偵辦，訊後依毒品危害防制條例，違法持有、施用等罪於今日中午移送台北地檢署。

女星陳艾琳前是綜藝節目「大學生了沒」班底，綽號「琳琳腿、琳琳」，她前夫為MP魔幻力量的前鼓手黃柏翔。近年自創品牌「浪花花藝」經營花藝店。陳女丈夫顏庭笙曾是游泳國手，曾演出「我的完美男人」等戲劇、電影。他與陳女於「大學生了沒」結識，後來結婚、生女。

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(中時新聞網)