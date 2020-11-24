特斯拉日前納入標普500指數成分股，加上營運獲利表現佳，在分析師看好全球電動車需求成長之下，一舉調升特斯拉牛市目標價至1000美元，激勵周一（23日）股價暴衝逾6.5%至521美元，依此估算投資人還有1倍價差可賺。

MarketWatch報導，投行Wedbush分析師Dan Ives最新報告指出，全球電動車需求將出現重大變化，目前電動汽車總銷量約3%左右，至2025年，推估大幅成長到10%。特斯拉將輕而易舉成為電動車領導品牌。

Ives表示，特斯拉在2023年有望達100萬輛交車量的預期目標。他說，隨著特斯拉後續獲利能力看俏，同時納入標普500成分股，2021年電動車需求加速成長將推升特斯拉牛市情境。

Ives重申，將特斯拉目標價從500美元上調至560美元，並給予「持有」評級，牛市目標價則從800美元提高25%至1000美元。

受到分析師調升牛市股價激勵，特斯拉周一盤中衝上525.15美元天價，終場飆漲6.58%（或32.24美元）、收在521.85美元，創下史上新高價。

(中時新聞網)