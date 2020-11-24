「2020~2021第12屆台中市十大伴手禮」以「幸福記憶」為主題，選出民眾古早味的幸福回憶，更首度將網路票選納入評分項目，協助在地企業數位轉型，也提升民眾對十大伴手禮的認同。

台中市工策會表示，從24起至12月4日開始為期11天的網路票選活動，歡迎民眾踴躍上網投票，有機會抽中70吋液晶電視、台中度假住宿券與10大伴手禮等超值好禮。

「2020~2021第12屆台中市十大伴手禮」以「幸福記憶」為主題。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市工策會總幹事黃于珊指出，工策會舉辦台中市十大伴手禮已邁入第12屆，從最初推廣台中太陽餅及伴手禮文化的角色，隨著消費者喜好變遷，進而將活動定調為鼓勵業者積極推陳出新，致力於開發融合在地元素、傳統文化、精美包裝及充滿創意的產品。

經13名產官學界專家評選，遴選出百家優質伴手禮，今日起至12月4日開放民眾網路投票，參與網路投票的民眾，有機會抽中70吋液晶電視、台中度假住宿券與十大伴手禮等超值好禮。

這屆首度將網路票選納入評分項目，工策會強調，積極協助在地企業數位轉型，鼓勵企業透過社群行銷與電商經營，向自家品牌粉絲大力催票，強化活動宣傳及吸睛程度，更有利後續行銷話題性。

網路投票結果將結合12月5、6日於市民廣場現場票選活動票數與專家評選分數，綜合計分選出最終十名「十大伴手禮首獎」店家，另有金口碑獎、最佳現場人氣獎、最佳網路人氣獎及好禮標章認證，助業者一掃上半年景氣低潮。

(中時 )