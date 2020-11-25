艾美特-KY為充實營運資金及償還銀行貸款，辦理4億元可轉換公司債，25日起一連3天競拍，預計12月1日開標，12月10日掛牌，可轉換價格訂為27元。25日上漲0.20元而以26.60元開出，目前呈現上漲走勢。

艾美特第三季因電風扇及電暖器兩季節商品交替的銷售淡季，每股虧損0.46元，但比往年虧損金額縮減，前三季EPS為1.11元。

艾美特主管表示，艾美特上半年營運雖受疫情影響，雙11購物節檔期，交出比去年同檔期成長72％的成績單，銷售人民幣達8,813萬元，尤其前3天業績開門紅而達4,022萬元，主要銷售以電暖器為主，在大陸天貓、京東、易購等電商平台電暖器銷售業績排名第二，尤其在天貓電商平台銷售年成長103％，也增添艾美特11月業績成長動能。

艾美特主管指出，艾美特每月出貨集中在中下旬，11月是從本週起至下週陸續出貨，電暖器外銷歐洲目前表現持平。

艾美特主管表示，雙11購物節銷售開紅盤是好的開始，囿於大陸今年冬天氣候尚未變冷，恐影響電暖器後續銷售業績，艾美特力拚11月銷售業績至少維持去年同期水準，全年營運以不虧損為目標。

(工商 )