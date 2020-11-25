震驚社會的汐止吳銘漢夫婦血案，吳銘漢夫婦留下的遺孤吳東諺，因罹患了肌肉萎縮症，長年臥床，財團法人犯罪被害人保護協會董事長、台灣高檢署檢察長邢泰釗昨與士林分會人員前往探親，並轉達法務部長蔡清祥的關心，法務部也特別製作「永不低頭的生命鬥士」影片鼓勵他。

1991年間發生的汐止吳銘漢夫婦遭殺害案件震驚全國，當時年僅6歲的吳東諺目睹父母遭殺害後的慘狀，造成一般人難以想像的創傷，因而罹患裘馨氏肌肉萎縮症，長年臥病在床，現年已經34歲。吳東諺近年更須依賴呼吸器維生，生活無法自理，由外籍看護照護，居住於附近的伯父吳唐接，每日也都會撥空到吳東諺家中關心狀況。

士林犯保分會自2004年起與被害人家屬進行接觸，已服務16年的時間，初期由汐止區的保護志工不定期前往關懷，至2012年，士林犯保分會媒合社會資源，每月提供社會救助金及呼吸器電池等消耗品汰換，持續至今。

犯保協會董事長邢泰釗24日率總會人員偕同士林犯保分會榮譽主任委員朱家崎、主任委員李魁相、執行祕書張克強及主任林淑芬至吳東諺家中探視，致贈關懷慰問金與營養品，並聽取吳家的訴求與困境。

談話過程中，吳東諺伯父吳唐接表示東諺因為肌肉萎縮的關係，長期臥床僅剩下兩根手指可以使用，利用手控桿操作電腦閱讀網路小說是東諺重要的娛樂活動，但也提到東諺肌肉量日漸減少，目前僅剩20公斤，終將面臨完全無法活動的窘況，如若要換成眼動控制的電腦設備其價格十分昂貴。

邢泰釗與士林分會榮譽主委朱家崎皆表示，如果未來有需要協助的部分，一定會盡力幫忙，並指示分會同仁持續陪伴家屬，給予支持與力量，同時更鼓勵東諺勇敢面對未來。

犯保協會董事長邢泰釗(前排中)、士林分會榮譽主任朱家崎(前排右)探視長年臥床的吳東諺。(犯保協會提供)

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