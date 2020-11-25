財團法人台灣民意基金會24日公布11月份民調，最不被欣賞的六都市長第一名為高雄市市長陳其邁。資深媒體人黃暐瀚認為，韓粉把氣出到陳其邁身上的說法不無可能，並分析，他從這份民調中看見一件事情，「恨的力量，大於愛的力量」。
對於民調的結果，黃暐瀚今(25日)在臉書上表示，有人解讀，陳其邁的不滿意度六都最高，是因為「韓粉怨恨」，這點我覺得有可能，韓粉不捨韓國瑜，所以把氣發在陳其邁身上，所以不滿意度，無可抵抗地高，但陳其邁滿意度也只有9.6%，不到一成。
黃暐瀚指出，罷韓不是有93萬嗎？這個數字已經超過高雄市民的4成，這麼多人，現在都跑哪裡去了？「理由很簡單，恨的力量，大於愛的力量」。黃暐瀚也分析背後原因，不是喜歡陳其邁，而是更恨韓國瑜；不是想投蔡英文，而是不投韓國瑜；不是支持民進黨，而是恨透了共產黨。
最後，黃暐瀚也說，愛的力量，持久、深遠，但恨的力量，快速、強大！過日子，得靠愛，但拚選舉，只需要恨就可以。「你不用因為愛我，所以投給我。我只需要讓你恨透我的對手，我自然就能贏」。
(中時新聞網)
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