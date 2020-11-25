許多人都羨慕感情世界能夠一帆風順，避免太過激烈的爭吵，但太過順遂似乎也不是一件好事。一位女網友意外發現穩定交往中的男友手機中的驚人秘密，對方竟用她的照片大玩交友軟體。儘管沒有出軌證據，但完全不知道如何向對方開口。

原PO在「靠北男友2.0」上表示，和男友2人相差一歲，交往2年相處平淡淡算上過得愜意，每個禮拜都會出去玩，基本上吃住都是由男友包辦，對方更就像大暖男一樣，半夜經痛還會義不容辭地衝去照顧她。

不過，原PO有一次卻在男友車上發現第二支手機，解鎖後看見裡面下載了許多款交友軟體，令原PO震驚的是，男友不但和好多人同時聊天，聊天對象竟然全都是男生，還用她本人的照片。原PO當下完全不敢相信，表示「我該怎麼開口…他是絕對禁止我玩交友app但自己在玩…但不是跟異性聊天」。

一位女網友意外發現穩定交往中的男友的驚人秘密，對方竟用她的照片大玩交友軟體。(示意圖/Shutterstock)

貼文一出，網友紛紛表示「叫那些男的情何以堪」，「夠勁爆，我能想像的出你的驚愕度」、「難怪那麼暖，原來是…」、「比悲傷還悲傷的故事」。

不過，網友認為事情真相可能是原PO男友利用她的照片在網路釣魚，表示「看聊什麼，可能要騙遊戲的點卡或裝備吧，你長的應該還可以」、「可能在妳身上花的錢，都是那些男生貢獻的」、「是不是用你照片找很多乾爹然後再把錢花在你身上」。也有人認為「他是用女生視角學習如何哄妳」。

(中時新聞網)