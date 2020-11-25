大陸旅日大熊貓「良濱」於22日順利誕下一隻雄性大熊貓幼子，屬牠產下的第十胎，幼子初生體重為157克，體長20.5公分，牠是自四川成都大熊貓繁育研究基地與日本白濱野生動物園展開大熊貓國際合作以來，在日誕生的第17隻大熊貓。

良濱今年20歲，旅居在日本和歌山縣，其所屬動物園工作人員稱，良濱於22日上午10時50分成功產子，母子目前身體狀況良好，工作人員說，熊貓寶寶出生時身體通紅，但兩個黑眼圈還是隱約可見。

受新冠肺炎疫情影響，良濱在交配、妊娠期、產子期間，大陸專家均無法前往當地指導，只能透過線上平台與日方工作人員保持溝通，確保良濱順利生產。

大陸外交部得悉喜訊後，發言人趙立堅表示祝賀，祝願熊貓寶寶在日本健康成長，並感謝所有關心愛護熊貓寶寶的粉絲們，趙立堅說，熊貓是大陸的國寶和名片，是當之無愧的友好使者，受到各國人民的喜愛，並稱近50年來，熊貓促進了日本民眾對華了解，也促進中日民間友好互動的重要作用，更在當地掀起熱潮。

(中時 )