近來有外國航空迷拍到最新的華航777F新機機身塗裝，「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小，位置被移到機身尾段，大片機身留白，對於是否已定裝？交通部長林佳龍今日表示，華航採購的7架777F正在交機、試飛中，關於塗裝部分還保留空間，配合有台灣意象，能在新的飛機上。
林佳龍說，目前是先把原來的「CHINA AIRLINES」幾個字縮小，等全塗裝設計完成，華航會正式對外說明。
另外，桃機三航廈主體工程規格標原定12月3日截止收件，但合格廠商在釋疑期限後仍有提出釋疑請求，因此投標日展延至明年1月18日，是否會影響後續時程？林佳龍掛保證說「不會」；他解釋，目前是展延45天，最主要是投標的兩個團隊都提出非常多問題，希望桃機公司能回應。
林佳龍說，民航局跟桃機公司針對這一千多項要準備、翻譯，因為工作程序的需要，延長45天，兩團隊都在積極準備中。
(中時 )
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