買房是很多人一輩子的夢想，但要找到理想中房子，除了機運，還需要有耐心研究做足功課，而房子有各種類型，例如公寓、大樓等，買家也有各種喜好，有人不想花錢買公設所以選公寓，有人看中有人管理較方便所以選大樓。有網友便表示，「住大樓」雖有優點，但也有每月要缴管理費、樓上鄰居吵及管委會擺爛等缺點，而貼文一出後，也立刻引發網友一面倒開罵，還意外釣出一名過來人分享他的經驗談。

原PO在PTTGossiping板上發文，以「住大樓的缺點有哪些」為題表示，住大樓需要找人管理清潔，每月都要支付一筆管理費，而樓上鄰居有小孩跟狗可能很吵，加上如果管委會擺爛，有些問題根本難以解決，除了以上這些缺點，他想問大家還有哪些缺點？

貼文一出，許多有同感的網友紛紛一面倒開罵，「花一堆錢買沒用的公設啊」、「樓上吵你，樓下說你吵他」、「遇到黑心建商，新屋一、二年就漏水讓你修到哭」、「上下左右鄰居吵最麻煩」、「吵、公設、無法隨意變動裝潢」、「唯一好處。可以居高臨下看窗外景...其他真的沒了」、「漏水遇到樓上拖好幾個月才處理」、「排氣做不好，廁所會飄煙味」。「遇到機車管委會，以為自己是老闆，把社區當公司管」、「遇到愛diy到處鑽洞的，不僅製造噪音，有天鑽到水管，牆壁就滲水」。

特別值得一提的是，貼文還意外釣出一名過來人回文指出，根據他的經驗，大樓常見的缺點大致有5點:

一、漏水。不論大樓是新還是舊，漏水絕對是一個難解的問題。

二、惡鄰居。大樓會出現各種惡鄰居，有的在樓上就是蹦蹦跳跳，有的不是住樓上，但是整個社區有他就不得安寧。

三、噪音。不是鄰居的噪音，是指建築物的噪音，若買在大樓內位置很糟的地方，通常是車道上方、管線轉彎處或是馬達的上下樓層，都會出現不定時的吵雜聲，越安靜的時候越清楚，令人難以入眠。

四、公設被取消。房子未點交前是建商管都會給你弄得美美棒棒的，但點交後就變了樣，有些人買房，可能是因為某些公設的關係，例如，游泳池、健身房及溫泉等，但可能幾年後游泳池被管委會取消使用。

五、凶宅。因為大樓人多，所以容易有是非爭端，只要有一戶是自殺或兇殺，那你在坐電梯的時候就會很毛。假設你住14樓，加班到12點才要回家，只有一個人搭電梯的時候真的有夠恐怖，更別說當電梯打開，外面沒人，然後又一直嗶嗶叫不肯關門上去的時候....

(中時新聞網)