台北時代寓所外觀。（台北時代寓所提供）

希爾頓在台第三個據點：「台北時代寓所」宣布開幕，擁有14樓層和175間客房，極富巧思的設計與細節規劃，摩登現代的藝術空間與上心的服務，台灣的人情味與待客之道，提供所有旅客最令人難忘的美好時光、品質。台北時代寓所是「Tapestry精選」的新增酒店，該品牌是希爾頓18個市場領先的品牌之一。

台北時代寓所自11月5日起開放線上訂房，「幸福在這里開幕優惠專案」精選客房平日每晚新台幣3360元起。為回應希爾頓榮譽客會眾多會員的期待，會員於2021年2月28日前以最優彈性價格(BFR-Best Flexible Rate)入住台北時代寓所，將每晚額外賺取1000點會員點數，會員在2020年底前入住，更可獲得雙倍點數加乘累積！

台北時代寓所共有175間客房、6種房型，其中包括：118間精選客房(30平方米)，41間轉角客房（34平方米）、3間豪華客房（40平方米）、4間尊榮客房（45平方米）、2間無障礙客房（30平方米）、和7間時代套房（52平方米）。所有房型的浴廁、乾濕分離，淋浴間、浴缸為獨立空間，廁所內裝有免治馬桶。

台北時代寓所位在台北市中正區幸福里（日治時代劃為幸町），走路一分鐘即抵善導寺捷運站，和台北人氣早餐店「阜杭豆漿」比鄰，兩分鐘車程抵台北火車站、三分鐘車程可抵「華山1914文化創意產業園區」和亞洲50最佳咖啡廳「興波咖啡」等，除此之外，台北藏有許多的後巷迷趣、美食地圖、快閃藝術等話題，值得旅人們花時間去探索。

中正區位於台北西南側，涵蓋台北府城大部分區域，也是台北都會區的核心：博愛特區、中央政府機關、台灣最大交通樞紐台北車站均位於此，具有政經中樞的特殊地位，是台北市區較早開發的區域，見證這個城市的發展歷史，其中的有趣之處：此處曾為大片蒼翠的樟樹林，樟樹的再製品－合成樹脂賽璐珞，曾是電影膠捲和底片的主要原料，自17世紀就開始從台灣外銷日本和北美其他等地。

「台北時代寓所」的外觀設計靈感來自從樟樹演變到膠卷的這段歷史，底片承載記錄著生命的特殊時刻，在「幸福里的回憶」，不論是館內細緻的服務和舒適環境的營造，或是由我們為您打造的、以現代藝術認識台北的深度之旅，每一個美好時刻都存在每一吋的「時間切片」中，留給未來反覆欣賞、隨時回味；一段段難忘時光與城市的思維，為本區既有的步調帶來另一種速度感與生活想像。

星巴克時代寓所門市位於飯店一樓，門市以沿著牆面窗框打造ㄇ字型樑柱，帶領顧客視覺享受室內挑高空間。中島吧檯處，以冷色調的大理石檯面，與整體暖色調空間形成對比焦點；主視覺的藝術牆面，以咖啡農場大自然展演的立體藝術編織品，呈現鮮豔又具有豐富層次調性的色彩，期待顧客在門市空間，藝術作品與夥伴的連結中，找到自己的專屬記憶，就如時代寓所飯店的膠卷盒的設計主軸，記錄著夥伴與顧客，在不同時間與空間中的連結。

星巴克時代寓所店為房客及飯店周邊客人提供全日餐飲服務，「氮氣系列(Coffee ＆ Tea on Tap)」飲品專案、並供應啤酒、精緻紅白酒及氣泡酒飲；「新鮮現烤(Bake-in)」專案，享受法國直送的「現烤糕點」及以紐西蘭的優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」，讓到訪客人都能享有愉快的時光。

需要運動或是放鬆的賓客擁有各種不同的選擇，包括：三樓Fitness健身房，配有Precor運動器械，有氧、重訓和伸展的訓練皆可進行；二樓的Wellness由BEING spa提供各式美容和保養服務，由專業的SPA研發團隊，網羅世界知名水療特色保養，秉持「保養從內在開始，由內而外透出健康美麗的精神」，融合東方老祖先的養生智慧及西方自然健康的保養之道，為賓客量身打造全方位的身心靈養護－舒壓、纖體、美容。

淋浴間內的沐浴備品是以茶為本的在地保養品牌「一日茶道TEAORY」，還有訂製的柔軟睡袍、體重機、吹風機等；精選茶、咖啡，且迷你吧與冰箱櫃上有方便操作的膠囊咖啡機、開瓶器、冰桶與快煮壺；55吋衛星4K高解析度液晶電視機與國際頻道、希爾頓榮譽客會會員免費高速無線上網、多媒體影音串流器，250織羽絨、睡枕與超舒適獨立筒彈簧、電子保險箱、熨斗及熨衣板等。

(中時 )