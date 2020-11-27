【現場直播】境外移入單日暴增14例 疫情指揮中心召開臨時記者會。（中時新聞網）

單日新增14例，其中有12名印尼移工同班機聚群感染確診。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今天一口氣公布新增14例新冠肺炎境外移入個案，繼今年4月19日單日22例以來，創下七個月來單日新高，其中最大警訊是，其中12人是同日同班機自印尼飛台的外籍移工的群聚事件，且先前確診的案607亦是同班機來台者之一。

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增14例境外移入COVID-19確定病例，其中13例自印尼入境(案627至639)，1例自美國入境(案640)。

印尼疫情目前有多嚴重？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據目前掌握資料，當地的檢出陽性率達14%，且確診人數已破50萬人，單日新增人數仍有5000多人，屬於高風險國家。

指揮中心表示，自印尼入境之13例個案均為印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至40多歲，除案627於11月11日入境外，其餘12人均於11月12日入境（與先前公布案607同班機）。13名確診個案中，案632曾於11月19日通報有喉嚨不適症狀，自認症狀輕微未就醫，11月23日出現流鼻水、鼻塞情形但未通報；其餘12人入境迄今均無症狀。

而這13名印尼籍移工於檢疫期滿前採檢並檢出陽性確診。由於個案同班機旅客均已檢疫期滿，機組員有適當防護裝備且迄今無疑似症狀，因此尚無須匡列接觸者。

案640班機座位圖。(指揮中心)

指揮中心指出，案640為本國籍30多歲男性，長期在美國工作(前次自台灣出境日期為2019年9月)，11月20日返臺探親，入境時無症狀，並至防疫旅館居家檢疫。個案11月21日起陸續出現疲倦、喉嚨乾、喉嚨痛等症狀，11月25日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；已掌握個案接觸者共23人，其中11人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，12人為同班機機組員及專車司機，因有適當防護，列自主健康管理。

羅一鈞表示，該起同班機群聚有12例，還有先前公布的案607，這十三名個案都是從印尼飛到台灣入境，在飛機上位置很分散，連連姓需要進一步釐清。但來之前需要在印尼訓練所受訓，待到長達三個月以上都有可能，至少發現兩個訓練所都有超過2名以上員工。其中一個訓練所有3人，另一個訓練所則有2個病例，正好就是日前勞動部公布暫緩的名單，另外八名的傳染來源與途徑的剩餘檢體會再做基因序列比對，若基因序列都一樣，就可以了解是同一個時間點感染，若序列不同，可能就是在印尼不同時間感染，只是在台灣檢出。

羅一鈞說，會在請勞動部評估是否暫緩相關訓練所人員入境，而12月１日開始，都要持三日內陰性證明後入境，以這樣把關，但關於移工把關政策每天都會做滾動式檢討，若持續增加確診數，會就檢疫部分在做收緊的把關。

羅一鈞表示，607案為這起群聚的指標個案，因這起飛機相關病例，最早發病的就是607，是在入境後兩天就確診，且Ｃt值也較高，因此可視為指標個案。

至於今天數據是七個月以來創新高，羅一鈞強調，今天都是移工，大的群聚也不是境外返國的國人，還不見到國人因為秋冬專案為了趕快回國而出現的大量回國現象。

指揮中心統計，截至目前國內累計108,973例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含107,260 例排除)，其中639例確診，分別為547例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、555人解除隔離、77人住院隔離中。

(中時新聞網)