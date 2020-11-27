任職於某銀行、曾姓女業務副理協助廖姓客戶申辦汽車貸款，卻被廖妻懷疑兩人有不正當男女關係，1年半內刻意在上班時間瘋狂撥打200多通電話咒罵，曾女不堪騷擾，40次求診精神科。鳳山簡易庭判定廖妻的騷擾已嚴重侵害對方健康權，判賠4萬元，可上訴。

判決指出，曾女為銀行業務副理，負責放貸業務，2018年時協助廖男申辦汽車貸款，但廖妻懷疑先生與曾女有不正當男女關係，於2018年10月至2020年4月間、上班時間瘋狂撥打200多通電話罵曾女「破麻」、「鳥仔屎」、「你畜生」、「臭機掰」，還向銀行謊稱曾女私下積欠廖男款項。

曾女不堪其擾，甚至40次至精神科就診，經醫生診斷患有泛性焦慮症、長期性創傷後壓力疾患及環境適應障礙伴有混和性情緒特徵，提告向廖妻求償30萬元精神撫慰金。

法官調閱通聯記錄，發現廖妻不斷以詛咒、性器官、性交等不堪言語辱罵曾女且貶抑其人格。但廖妻辯稱，會打給曾女是為了釐清利率及違約金事宜，還指曾女不當介入她的家庭，為了防衛自身權利，一切行為都是正當權利行使。

法官認為，諮詢利率及違約金不需撥打200多通電話，向銀行求證，曾女也無廖妻所指有圖利、背信行為，廖妻行為已侵害曾女健康權並貶損她對自己內在價值的評定。考量雙方財力及背景，最後判廖妻應賠償曾女4萬元，可上訴。

(中時 )