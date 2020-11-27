許多人在買房時會考量到安全性問題，便會選擇有管理員的社區，對此，就有女網友發問，「你們會在意大樓只有一班管理員嗎？」並列出其中的優缺點，也順便詢問網友們意見，就有網友點出關鍵表示，「要看社區大小！如果大社區當然不夠，人員要管控；小社區，幾戶在分攤錢而已，物業費用越多人越貴。」

原PO日前在臉書社團「買房知識家（Q你的A）」上發文指出，若是自己居住的社區管理員只有一班，是否能夠接受，接著表示，優點是管理費比較便宜，但缺點是出入雖然有磁扣，「但總覺得不安全。」

貼文發出後不少網友認為，其實管理員輪一班就夠，「我們大樓20年來都只有一班管理員，白天負責所有事，晚上進出也是三個門刷卡，到目前為止都沒發生過什麼事，住戶素質也很重要」、「一個日間的管理員就夠了，而且還可以代收包裹等，不安全，我覺得其實還好，反而是發神經的住戶比較危險。」不過也有人認為，社區管理員輪三班比較安全，「我習慣24小時有管理員，比較心安。」

此外，就有網友點出關鍵原因，「要看社區大小耶，如果大社區當然不夠，人員要管控，小社區，幾戶在分攤錢而已，物業費用越多人越貴，不過因為少戶當然也單純點，覺得一班也還好」、「小社區請白天就好，管理費根本不夠支出」、「社區大小是關鍵，而且加上管理員上大夜班很辛苦，如果不需要太多人力，真的不太需要。」

(中時新聞網)