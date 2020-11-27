深圳市公安局鹽田分局今天（11月27日）發佈通報稱，12名香港人涉嫌組織他人偷越邊境、偷越邊境案件偵查終結，依法移送鹽田區檢察院審查起訴。

據《新京報》此前報導，9月13日，鹽田警方發佈通報：「8月23日，廣東海警查獲的12名非法越境人員，因涉嫌偷越國（邊）境犯罪被警方依法採取刑事拘留強制措施。」

據海外網報導，9月15日，林鄭月娥出席行政會議前見記者，回應12名港人涉嫌潛逃台灣時被廣東省海警截獲一事。她表示，事件本質是有人偷越國(邊)境罪，屬大陸司法管轄區問題，由大陸處理非常恰當。

根據大陸《刑法》第322條規定，違反國（邊）境管理法規，偷越國（邊）境，情節嚴重的處一年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。

另據內地《刑法》第318條規定，組織他人偷越國（邊）境的，處2年以上、7年以下有期徒刑，並處罰金；若有下列情形之一，處7年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產：

（一）組織他人偷越國（邊）境集團的首要分子；（二）多次組織他人偷越國（邊）境或者組織他人偷越國（邊）境人數眾多的；（三）造成被組織人重傷、死亡的；（四）剝奪或者限制被組織人人身自由的；（五）以暴力、威脅方法抗拒檢查的；（六）違法所得數額巨大的；（七）有其他特別嚴重情節的。

(中時 )