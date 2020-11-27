大陸工信部近日召開全國App個人信息保護監管會，工信部信息通信管理局副局長魯春從在會上指出，工信部針對大企業的App進行全覆蓋檢測，發現阿里巴巴、騰訊、字節跳動等旗下App存在思想漠視、僥倖心理及技術對抗三類問題。

其中工信部對阿里巴巴的40多款、字節跳動30多款，騰訊30多款、百度20多款、網易10多款、小米10多款用戶下載量大、使用率高的App進行重點檢測，發現存在上述三類問題。

一是思想漠視。部分頭部企業App經過多次督促整改，沒有充分的吸取教訓，旗下同類產品依然存在類似的問題。例如騰訊的QQ、微信等核心的應用產品，由於應用寶分發平台量非常大，其所提供的SDK服務在多個領域反復出現違規行為，希望以這次會議為契機，加強整頓。

第二類問題是部分企業仍存在闖關的僥倖心理。仍沒有擺脫過去的思維模式，問題整改沒台帳，沒底數，落實工作僅由技術人員把關，查找問題不深入，相關情況很難反映到管理層。工信部表示，有的企業都找不到管理層，管理層互相推諉，這個問題也非常多，目前有120家企業的App問題反復出現過兩次以上，如新浪旗下的新浪體育出現了違規收集個人訊息問題，整改完後再次抽檢，仍然發現同樣的問題。

第三類問題是搞技術對抗，部分企業眼睛總盯著別人，存在推諉，故意拖延等現象，有些公司的App存在不給權限不讓用等用戶討厭的問題，以用戶數量巨大為由拖延整改。為此，工信部專門召開專家論證會，提出整改要求，督促企業進行整改，並向社會進行了通報，還有一些企業在App版本更新後，存在將已經整改過的問題又改回去等性質嚴重行為惡劣的問題。

10月27日，工信部就通報了131款侵害用戶權益行為的App，並要求這些App應在11月2日前完成整改落實工作，逾期不整改的，工信部將依法依規組織開展相關處置工作。會議還深入研究了App用戶個人訊息保護工作，通報了前期專項整治行動開展情況，總結App用戶個人訊息保護面臨的新形勢及新問題，討論了最小必要原則下的用戶權益保護評估規範標準體系。

11月10日，工信部發布了「關於下架侵害用戶權益App的通報」，因App未按要求完成整改，相關應用商店應在本通報發布後，立即組織對名單中應用軟體進行下架處理。有贊精選、衣邦人、T3出行、紅布林、唯代購、微拍堂鑑寶版、長安出行、蜜蜂出行等60款App被下架。

(工商 )