行政院長蘇貞昌第13度赴立法院施政報告，國民黨立委丟擲豬內臟杯葛，民進黨立委以人牆及看板護衛遮擋，朝野爆發推擠衝突。前民進黨立委林濁水表示，唉，總統蔡英文的貴人又來了。
林濁水在臉書表示，蔡、蘇聲望齊跌，正出現危機，立法院馬上「豬下水」橫飛，影像傳海內外，轟動武林驚倒萬教。唉，蔡英文就是會遇到貴人，現在貴人又來了。
林濁水稍早也貼文酸說，咦。美牛也有瘦肉精。牛內臟也趕快搬到立法院去丟！牛下水也許貴些，但，是非就是是非，多花一點錢當然也應該。
網友紛紛表示，「這種議場抗爭手段，會加強支持萊豬進口政策人民的心，但也不會扭轉原本反對民眾的看法。」、「只有民進黨不爽吧。」、「國民黨要改名下水湯嗎？」、「這國會殿堂太齷齪，該做不做，不該做卻拚命做，太對不起臺灣人，確實還要再多丟些內臟，才算名氣相投。」、「國民黨啊，就是蔡、蘇的貴人」、「下水豬成了蔡總統貴人了。」
不過也有人認為，「比起以前的你們還是小巫見大巫。」「賴寶寶不是更爽，都沒有挨罵。到處做好人，地方趴趴走。」
(中時新聞網)
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