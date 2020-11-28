水尾社區農田都屬砂質，所以焢窯都直接挖坑生火。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾社區28日上午舉辦焢窯活動，水尾社區表演歌舞。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾社區28日上午舉辦焢窯活動，現場有烤豬大餐。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾社區28日上午舉辦焢窯活動，並展出綠療育等長者照護計畫。（謝明俊攝）

後龍水尾社區28日上午舉辦焢窯活動，由於是社區第一次舉辦這類大型焢窯活動，社區民眾一早就攜老扶幼到場，當地因田土都是砂質，所以焢窯直接挖坑起火，有別於其它地區壘土做窯，主辦單位還邀請周邊5個社區共襄盛舉，請來視障歌手演唱美妙歌曲，讓社區老少共享快樂的周末。

後龍水尾社區因推動海廢文創，在社區關懷據點帶領長者學習用海漂廢物創作各式裝置藝品，先是獲得苗栗縣優良環保回收社區，並協助輔導其它社區利用各類垃圾廢棄物改造成漂亮的裝飾品，例如，利用漁業浮球改裝成小叮噹、石虎等造型的裝置藝術品，成為全縣知名社區，名聲並傳至其它縣市，來函索取小叮噹、石虎等裝置藝術。

水尾社區努力推動回收海廢文創，成果引來農委會及水保局等單位重視，撥款輔導社區深化海廢文創基底，並由中興大學派出教授輔導社區拓展綠療育、綠飲食、綠照顧等照護社區長者工作計畫。

水尾里長梁清文和關懷據點隊長方健忠等人，為凝聚社區老少向心力，發想利用秋收後農田閒置時機，舉辦全社區焢窯大會，邀請全里老少同來回憶兒時回憶，想法立即獲得社區民眾歡迎，並獲水保局台中分局支持，撥款資助活動，並擴大周邊社區參與，梁清文邀請同為社區福利大旗艦團隊成員的另5個社區共襄盛舉，於28日上午在水尾社區活動中心前方的農田舉辦焢窯大會。

28日一早，水尾社區及周邊民眾攜老扶幼到達會場，一一挖坑生火，由於當地農田多屬砂質土，所以無法像其它農田壘堆土塊造窯，當地農民傳統焢窯方式就直接在農地上挖坑起火，待火勢燒紅坑洞後，將地瓜等要燒烤的食物丟入坑內，上面覆蓋砂土即可等候食物熟成。

(中時 )