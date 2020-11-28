桃園仙草花節紫色花海、裝置藝術迎遊客。（呂筱蟬攝）

2020桃園仙草花節11月28日至12月13日在楊梅上湖地區熱鬧登場，今年以「微見仙境」為主題，有5.8公頃超過12.5萬株浪漫仙草花田外，還有多項以桃園埤塘為意象的裝置藝術襯托周遭景色，讓遊客拍美照與藝術品互動過程周置身浪漫氛圍。

桃園仙草花節打出知名度，浪漫紫色花海吸引眾多遊客拍照打卡，主展區裝置藝術「微光」高度達6公尺，以水滴落入水面時澗出的畫面構成，運用田梗既有的高度差，以景觀透視手法讓裝置在水面上映照出倒影。其他裝置還有結合現地建物的「湧泉」、主舞台「微見仙境」、水霧藝術裝置「澗霧」、坐擁在仙草花中的造型盪韆鞦「漣漪」、捕捉夕陽美景的「日環」及大面積花海「仙境之波」等。

市長鄭文燦表示，上任以來推動「一休區一花卉」政策，楊梅區就是仙草花，也開發出多元商品形成仙草產業，市府配合農村再生及地方創生計畫打造休閒農業，楊梅地區休閒農場多元，包含蔬菜、有機農場及其它地區較少見的畜牧農場，楊梅秀才窩休閒農業區也正在規畫中，可望展現不同農村風味。

活動總督導市府副祕書長邱俊銘表示，桃園仙草花節帶動楊梅休閒農業區周邊觀光人潮，包含耀輝牧場、老牛休閒園藝、肥嘟嘟多肉植物園、映象農場、亞植有機農場、三湖農場、員本社區、柏園、龍門錦鯉、紫城農場、台塑楊梅有機農場皆推出農事體驗活動。

(中時 )