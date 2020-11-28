28日是每月一次的物資發放日，社會局長彭懷真與台中市議會副議長顏莉敏，參與食物銀行發放。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

響應11月台中市身障福利月，台中市愛心食物銀行沙鹿區發放站，28日在每月1次的物資發放日，舉辦身障輔具體驗和視障按摩，邀請受助家戶與鹿寮社區照顧關懷據點的長輩一同參加體驗。社會局長彭懷真說，沙鹿區發放站負責海線地區，由台中市弗傳慈心社會福利慈善事業基金會承接，每個月超過580個家戶受到扶助。

彭懷真說，弘光科大西餐社學生運用課後剩餘食材，製作熱食餐點補給本次發放日物資，今天也和靜宜大學學生志工一起到場協助發送物資，協助受助戶體驗身障輔具。社會局也連結勞工局推廣視障按摩；海線輔具資源中心現場展示多項生活常用輔具，包括帶輪型助步車、電動輪椅等，由專業輔具評估人員引導民眾體驗，提供專業諮詢服務。

彭懷真指出，社會局運用公益彩券盈餘分配基金，共成立3區輔具資源中心和10處輔具服務據點，提供輔具諮詢、評估、租借、回收、維修、追蹤適配、協助申請補助等服務。中臺灣還有266間特約門市，民眾購買輔具只需要付補助差額，就可以把輔具帶回家。

社會局強調，愛心食物銀行的理念是救貧、濟貧，隨著社會變遷，社會局針對弱勢民眾積極開發多元服務，如結合食物銀行發放日和輔具體驗活動，希望大小朋友親身參與後，平時也多多關懷身邊有需要的家庭。

(中時 )