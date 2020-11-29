進口萊豬和關中天新聞台等爭議，使總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的民調創今年新低，對此，港媒觀察，萊豬和兩岸議題等爭議重創蔡政府的聲望，若民進黨至今只想靠芒果乾和網軍治國，那麼結局將對民進黨非常殘酷，一個萊豬就能讓蔡政府崩了！

《美麗島電子報》27日公布最新國政民調，有56.7%的民眾滿意總統蔡英文表現，不滿蔡表現的有40.6%，對蔡不滿意度來到新高。

至於蘇貞昌內閣施政為47.6%，但不滿意也高達47.2%，相較蘇貞昌前一次由該單位所做施政滿意度高達57%，不滿意為38%，短短一個月，蘇貞昌不滿意度竟飆升9個百分點，蘇貞昌內閣面臨死亡交叉危機。

對此，港媒《中評網》直言，蔡英文目前滿意度和信任度都還能保有5成以上，是因為有蘇貞昌擋在蔡英文的前面。現在對蔡政府最致命的政策就是明年元旦開放萊豬進口，但蔡政府到現在都還無法清楚交代為何要進口萊豬的決策過程，以及後續的管理機制。民進黨如果無法壓抑反萊豬的民怨，事件肯定會延燒到2022地方選舉，拖垮民進黨選情。

若民進黨還是無法拿出具體對策，只會藉由網軍和芒果乾來打天下，該媒體斷言，結局將對民進黨非常殘酷。選民投票是憑感覺投票，投完票後人民還是要面對生活，若民進黨的執政無法帶給台灣人民安定的生活環境，只靠賣弄芒果乾終將自食惡果。

(中時新聞網)