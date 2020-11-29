充分享受「魚水之歡」，是許多夫妻維繫感情的重要關鍵，但萬一另一半需索無度，效果恐怕適得其反。一名人妻上網抱怨，她產後面對「每天都要的老公」，壓力大到想離婚，只要拒絕他，就會演變成兩人冷戰，「每天都好害怕關燈那一刻」。

原PO在臉書粉專「靠北老公2.0」發文，自從生完小孩後，她便排斥與老公發生性行為，但老公卻天天要，「要不到就生氣不理人、不說話，直到隔天下班」，到了晚上又繼續要求，日復一日，讓她極度困擾。

「不懂老公到底慾望多強烈，難道不能自己解決嗎」，她自認光是照顧小孩已經夠累了，還要被情緒勒索，「每次這樣都想離婚，不知道多愛月經來，每個月最清閒的7天」。網友建議，「一起去諮商，不是對彼此都好嗎」。

其他網友留言回應，「若一個禮拜1到2次，已經是很不錯的頻率了」、「當他不想要了，妳又會擔心有小三」、「乾脆離婚，真的，不然他往外找，妳也受不了」、「這是每位媽媽生完小孩後都會面臨的問題」、「我產後根本性冷感」。

(中時新聞網)