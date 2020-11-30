高市議員李雅靜（左）質詢完後仍不滿市府在六合夜市僅提供民眾一小杯木瓜牛奶，經發局長廖泰翔（右）只能在一旁不斷道歉。（林宏聰攝）

高市經發局在六合夜市辦活動振興經濟，不料因現場未如宣傳一樣「辦桌」，免費品嘗的木瓜牛奶也只有每人一小杯，引發民眾怒氣。（高市議員陳若翠提供／林宏聰高雄傳真）

高市經發局在六合夜市辦活動振興經濟，不料因現場未如宣傳一樣「辦桌」，免費品嘗的木瓜牛奶也只有每人一小杯，引發民眾怒氣；對此，藍營議員罵聲連連，經發局長在議事廳被逼得接連表示「我們會檢討」，連高雄市長陳其邁都坦言「我也很不滿意」，已要求懲處相關人員。

經發局透過媒體宣傳為振興市集、夜市經濟，推出「好人好市」系列活動，28日晚上6點半開始於六合夜市舉辦，共3場次「辦桌免費吃」，提供木瓜牛奶、大腸包小腸及水餃等人氣美食，讓遊客免費品嘗，但現場不但沒辦桌請客，免費喝的木瓜牛奶也只是一人一小杯，六合夜市管委會事後對外表示，市府發包給公關公司辦活動沒通知，管委會也一頭霧水。

市議員李雅靜30日質詢，播放媒體報導影片，表示當天她也到場，結果活動場地僅3張桌子大小，現場亂成一團，經發局卻全部推給公關公司沒聯繫好，「六合夜市現在是媒體寵兒，一天到晚因為攤商倒、沒人潮上新聞，市府這樣做，是在惡搞六合夜市嗎？」

經發局長廖泰翔被罵得臉上無光，起身接連解釋「我們不會這樣做、我們會檢討」，他表示，這個標案從5月開始，整體標案共180萬，當天他沒有到場，而是到愛河參加另個商圈活動，不過經發局有派人前往六合夜市，現場除了木瓜牛奶之外，也買了50份大腸包小腸送給民眾品嘗。

陳其邁接受媒體聯訪時，對這個活動也說重話「很不滿意」，他已要求經發局要檢討懲處，活動的過程是否有輕忽、做的不理想，就要檢討，對相關人員進行懲處。

(中時 )