阿根廷足球傳奇馬拉度納的醫師盧克回應當局展開的過失殺人調查，說他替這位「根本管不動」的患者「做了他所能做的一切，上至不可能的境界」。

法新社報導，今天稍早，距離布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）不遠的聖伊西卓市（San Isidro）檢察官說，他們正在調查盧克（Leopoldo Luque）；阿根廷電視台則播出警察搜查這名醫師診所和住家的畫面。

檢方稍後發布聲明說，他們已開始分析取得的資料，並澄清「目前還沒決定針對任何人展開法律程序」。

司法消息來源表示，檢方是因馬拉度納（Diego Maradona）3名女兒達爾瑪（Dalma）、賈妮娜（Gianinna）和嘉娜（Jana）提出關切而著手進行調查。她們想一探父親在布宜諾斯艾利斯以北的底格里（Tigre）住家時，在心臟疾病方面接受到什麼樣的治療。

馬拉度納25日因心臟病發逝世，享壽60歲，隔天下葬於首都郊外的和平花園（Jardin de Paz）墓園。

● 醫師：視馬拉度納如父 而非病患

一名家族成員匿名透露，「診所曾建議他轉去別處住院，但家族不苟同，他的女兒們簽字讓他出院」。

39歲的盧克隨後在電視記者會上激動地說：「你們想知道我該為什麼事負責嗎？」他聲淚俱下地說，「為愛他、照顧他、延長他的生命、改善他的生命，直到盡頭」。

盧克表示，他「做了他所能做的一切，上至不可能的境界」，並自認是馬拉度納的「朋友」，視他如父，而非病患。

盧克秀出一張馬拉度納12日出院時倆人的合照，再往前推8天，馬拉度納剛動刀取出腦部血塊。馬拉度納回到底格里的住家後不僅接受24小時不間斷醫療照顧，跟女兒的距離也近些。

● 司法界人士：調查不見得等於有嫌疑

盧克說，馬拉度納應該住到復健中心，可是他不願意。盧克還稱馬拉度納「根本管不動」。

盧克表示，他不清楚馬拉度納在底格里的住家為何沒有電擊去顫器，以備馬拉度納心臟病發之用，但居家照護並非他的職責所在。

「我是神經外科醫生，一直以來都由我照顧他，我很自豪自己所做的一切，我毫無隱瞞，全力配合司法調查。」

他說，馬拉度納「很悲傷，希望獨處，但這並不表示他不愛女兒、家人或身邊的人」。盧克說馬拉度納是「勇者」。

司法消息來源告訴法新社，目前無人正式提告。匿名人士說：「啟動這起案件是因這個人在家過世，沒有人替他簽死亡證明書。這並不代表存有嫌疑或不正當情事。」

初步驗屍報告指出，馬拉度納25日正午在睡夢中過世，死於「急性肺水腫以及慢性心臟衰竭」。

(中央社)